Москва, , 15:38 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья 14 октября заслушает главу Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с коронаврусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

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Так он отреагировал на протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ.

«Отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом, устанавливаются новые рекорды, ситуация сложная, существуют проблемы с медперсоналом, лекарствами», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя.

Парламентарии предложили профильному комитету запросить и обсудить информацию правительства о мерах в связи с ростом заболеваемости и ростом смертности от коронавируса.