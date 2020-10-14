Пермь, 14 октября, 2020, 08:38 — ИА Регнум. В Перми в автобусе, который следует по маршруту № 27, возникла драка. Причиной стало отсутствие защитной маски у одного из пассажиров, сообщают СМИ.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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Видеоролик, на котором запечатлен инцидент, очевидец выложил в интернете. Кондуктор попросила выйти из салона мужчину, у которого отсутствовало средство индивидуальной защиты. Однако пассажир проигнорировал просьбу. Тогда в ситуацию вмешался другой пассажир. За словесной перепалкой с оскорблениями в нецензурной форме последовала драка. Люди начали покидать салон. Женщины плакали и просили растащить дебоширов.

По данным информресурсов, после ужесточения масочного режима в общественном транспорте начались скандалы. При этом люди разделились на два лагеря: одни жалуются на новые правила, другие выражают недовольство по поводу нарушителей режима, которые доставляют неудобства пассажирам, соблюдающим элементарные правила безопасности.

Напомним, согласно губернаторскому указу, из-за ухудшения эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, в Прикамье граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания граждан. В общественном транспорте дважды в неделю проводят проверки пассажиров и перевозчиков. Добавим, за отсутствие маски грозит административный штраф.