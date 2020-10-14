Улан-Удэ, 14 октября, 2020, 07:06 — ИА Регнум. В Бурятии всплеск заболеваемости COVID-19 привёл к нехватке мест в «коронавирусных» госпиталях. В результате многие больные лежат прямо в коридорах медицинских учреждений, о чём они сами сообщают в соцсетях.

Glavarb.ru Больной COVID-19 в коридоре госпиталя

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"У меня коронавирус. И это страшно. Мест нет. Лежим с сыном в коридоре. В инфекционной больнице. Всего 6 кроватей в коридоре», — пишет в «Фейсбуке» одна из пациенток.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, занятость фонда достигла 88,4% — из 1355 перепрофилированных коек заняты 1198. В министерстве здравоохранения республики работают над расширением коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

«В связи с высокой загруженностью ковидных коек в Улан-Удэ вынужденной мерой является использование коек, размещённых в коридорах стационаров, по мере освобождения коек пациентов переводят в палаты», — передаёт портал «Байкал-Daily» сообщение минздрава.

Между тем наблюдается ежесуточный прирост носителей коронавируса. Так, за минувшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев достигло 8358.