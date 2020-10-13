Минск, 13 октября, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Граждане России и ещё ряда государств, не включённых Минском в список стран c неблагоприятной ситуацией по COVID-19, должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в республику. Соответствующее постановление принято советом министров Белоруссии.

Kraszdrav.ru Взятие анализов на коронавирус

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Согласно документу, въезжающие в Белоруссию будут обязаны иметь при себе оригинал документа, подтверждающего отрицательный результат анализ на наличие инфекции, полученный не более чем за 72 часа до момента пересечения границы. Данное правило вступит в силу уже со среды, 14 октября.

Кроме этого, постановлением актуализированы требования к режиму самоизоляции — его срок сокращен до десяти календарных дней, а находящимся на изоляции гражданам разрешено посещать учреждения здравоохранения для получения экстренной или неотложной медицинской помощи.