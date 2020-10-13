Москва, 13 октября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Вероятность ипотечного кризиса в России остаётся невысокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя инициативу о продлении программы льготного кредитования до конца 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Экономист указал, что текущий уровень ипотечных ставок является самым низким во всей современной истории России и приводит к ажиотажному спросу на жилье. В августе российские банки выдали ипотечных кредитов на 375 млрд рублей, что стало новым историческим рекордом.

«Важно понимать, в каких условиях происходит этот рост спроса: реальные доходы населения падают, номинальный ВВП падает, а эти два фактора являются ключевыми в долгосрочной динамике цен на недвижимость, размер первоначального взноса снижается с 20 до 15%», — сказал Манкевич.

По мнению главы РАСПП, на текущий момент новые выдачи ипотеки являются качественными: заемщики являются платежеспособными, банки тщательно проверяют, поэтому вероятность дефолта по новым кредитам не так высока.

«Их рост в падающей экономике с падающими доходами тоже не должен удивлять: мы видим действие календарного фактора. Заёмщики не верят в то, что в будущем ставки будут такими же низкими и сейчас фиксируют их. То есть сейчас ипотечные кредиты берут про запас, то есть на рынок приходят те, кто по более высоким ставкам планировал купить квартиру через 1−2 года», — заявил Манкевич.