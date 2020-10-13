Рим, 13 октября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Новый пакет антикоронавирусных ограничений в Италии предполагает запрет на работу заведений общественного питания после 24:00, передают местные СМИ во вторник, 13 октября.

Виктор Олива. Пьющий абсент. 1901

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Тем, кто продает еду и напитки только навынос, запрещено работать после 21 часа. Это сделано для упреждения вечерних гуляний граждан в общественных местах с напитками и скопления граждан.

По даннымна 13 октября в Италии умерли36 246человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на41(днем ранее — на39). Выздоровели242 028человек, за сутки этот показатель увеличился на1428(днем ранее — на891). Число подтвержденных носителей выросло на5901(днем ранее — на4619). Это самый высокий показатель с 28 марта 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет365 467. В настоящее время заражены87 193человека — на4429больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужеболеедвух месяцев, за это время увеличилосьпочти в семьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.