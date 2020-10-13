Москва, 13 октября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о лишении депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») поста первого заместителя комитета по государственному строительству и законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Yvbystr Вячеслав Лысаков

Решение ранее было поддержано в ходе заседания президиума «Единой России». Должность не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые он позволял себе, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Таким образом, у главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия») будет три заместителя — Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Юрий Напсо (ЛДПР) и Юрий Синельщиков (КПРФ). Пост первого замглавы комитета остается пока вакантным. Лысаков останется рядовым членом комитета Госдумы.