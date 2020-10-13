Киев, 14 октября, 2020, 01:31 — ИА Регнум. Просочившаяся в СМИ информация о «тайной» украинской миссии с засылкой дипломатов в Ватикан ставит вопрос о возможном смысле такого мероприятия. Ответ на этот вопрос искал редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

President.gov.ua Франциск I и Владимир Зеленский

Желание «привлечь папу Франциска к воздействию на Путина, чтобы обеспечить разблокирование Донбасса», — так вкратце была сформулирована утечка в украинских СМИ по поводу поездки украинских высокопоставленных чиновников в Ватикан. Но история предыдущих попыток добиться политического участия Святого престола в гражданской войне в Донбассе свидетельствует отнюдь не в пользу Украины.

Ведь Ватикан уже квалифицировал происходящее в Донбассе как внутриукраинский гражданский конфликт, а значит, заставить приплести к нему президента России Владимира Путина, чего добивается украинская сторона, было бы затруднительно. На чём же строится расчёт украинских политиков на этот раз?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Киев использует в отношениях с Ватиканом приемы тайной дипломатии?».