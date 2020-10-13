Оренбург, 13 октября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала пандемии (по состоянию на 13 октября) оправились от коронавирусной инфекции 13 055 пациентов. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в регионе с 7 по 13 октября уменьшилась на 1% и составляет 90%. Это по-прежнему второй показатель в ПФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК Статистика выздоровлений от COVID-19 в регионах ПФО

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В число регионов с наибольшим процентом пациентов, которые выздоровели, вошли Башкирия — с новой инфекцией справились 92% заболевших, Оренбуржье — с показателем 90% и Марий Эл — 85%.

Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 отмечена в Кировской области (63% выздоровевших пациентов). В ПФО доля выздоровевших составляет 79%: с начала пандемии 139 577 человек благополучно справились с болезнью.