Варшава, 13 октября, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Вице-премьер Польши, председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский резко высказался по поводу отношений Брюсселя и Варшавы. По его словам, в ЕС пытаются отобрать суверенитет у Польши. Об этом он заявил в интервью для Gazeta Polska.

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский

«Мы имеем дело с попыткой отобрать у нас суверенитет. Институты Европейского союза требуют, чтобы мы изменили всю нашу культуру, отвергли всё, что для нас чрезвычайно важно, потому что им этого хочется. Мы не будем согласны с этим. Мы будем защищать нашу идентичность, нашу свободу и наш суверенитет любой ценой. Мы не позволим терроризировать себя деньгами», — заявил политик.

Председатель партии «Право и справедливость» подчеркнул, что «для того, чтобы наглядно представить, в чем заключаются текущие споры Варшавы с ЕС, можно использовать пример Польской Народной Республики».

"С точки зрения коммунистической модели, которую нам навязывал Советский Союз, существование индивидуальных фермерских хозяйств было ужасным явлением. Но в Польской Народной Республике они существовали. Действия католической церкви также были неприемлемы в той атеистической системе, однако в Польше церковь действовала, хотя, конечно, ее преследовали и жестоко притесняли. Так что даже при коммунизме определенные сферы человеческой свободы и возможность выбора можно было защитить. Сегодня же институты ЕС и должностные лица в Брюсселе, некоторые политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют, чтобы мы изменили всю нашу культуру, отвергли всё, что чрезвычайно важно для нас, потому что они так за нас решили», — подчеркнул Качиньский.

Польский политик также отметил, что «Варшава находится на правильной стороне истории, в то время как те, кто хочет забрать суверенитет Варшавы, находятся на пути к краху».

Напомним, в Брюсселе неоднократно обвиняли Польшу в «проблемах в работе принципа верховенства закона» и «несоблюдении прав ЛГБТ-сообщества». 27 сентября на сайтах иностранных посольств в Польше появилось открытое письмо 50 иностранных дипломатов, адресованное польским властям, с призывом обеспечить права и свободы представителей данной группы. А заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для Польши с состоянием прав человека и верховенства закона в этой республике.