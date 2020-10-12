Загреб, 12 октября, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 12 октября на пресс-конференции в Люксембурге заявил, что он будет требовать от руководителей дипломатии стран-членов ЕС провести всестороннюю дискуссию по Западным Балканам на одной из следующих встреч. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Гордан Грлич-Радман

«Я повторил необходимость всестороннего обсуждения ситуации на Западных Балканах на одной из наших следующих встреч», — указал Грлич-Радман по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Грлич-Радман отметил, что отношения Сербии и Косово не являются единственной проблемой в этом регионе.

«Я бы обсудил ситуацию в Боснии и Герцеговине, которой и спустя 25 лет после подписания Дейтонского соглашения нужно помочь решить проблемы в процессе евроинтеграции», — подчеркнул Грлич-Радман.