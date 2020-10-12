Лондон, 12 октября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. В борьбе с пандемией коронавируса нельзя рассчитывать на быстрое получение эффективной вакцины против COVID-19, заявил 12 октября премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Andrew Parsons / No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Мы должны быть реалистами — шансы на получение вакцины у нас есть, но мы не должны считать это чем-то само собой разумеющимся», — сказал британский премьер-министр.

Об этом он заявил в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

«Есть очень обнадеживающие признаки не только в рамках проходящих испытаний совместной вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Но, как известно, ТОРС/SARS (тяжелый острый респираторный синдром) появился еще 18 лет назад, но у нас до сих пор нет от него вакцины», — цитируют слова Джонсона британские СМИ.

Наряду с этим Джонсон призвал продолжать соблюдать объявленные правила борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии объявило о создании в стране трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса, которая начнет действовать с 14 октября.