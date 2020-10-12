Москва, 12 октября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 10 октября запущена процедура обсуждения текста и независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».

Rosatom.ru Росатом

Документ разработан госкорпорацией «Росатом» в соответствии с паспортом федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В пояснительной записке к проекту говорится следующее:

«Проектом постановления утверждаются правила, которые устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета ‎на создание прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты в целях реализации федерального проекта Программы.

Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий дорожной карты, включающих в себя расходы юридического лица (ответственного исполнителя дорожной карты), в том числе на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг соисполнителями, на проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, формирование экосистемы для развития квантовых вычислений, включая развитие кадрового потенциала, создание образовательных программ, поддержку стартапов».

Помимо цели предоставления субсидий Правила включают в себя критерии определения субъекта получателя субсидий, перечень мероприятий Дорожной карты, сроки подачи и содержание заявки на субсидию, порядок оформления соответствующих документов, порядок приёма и регистрации госкорпорацией заявок и сроки принятия решений по выделению субсидий.

«Результатом предоставления субсидии в отчетном финансовом году является количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год», — сказано в самом документе.

В тексте проекта постановления идет речь о дорожной карте «Квантовые вычисления», на реализацию которой в течение 2020−2024 годов в федеральном бюджете предусмотрено 13 млрд 253 млн рублей за счет перераспределения средств внутри федерального проекта «Цифровые технологии». Главным распорядителем этих средств станет корпорация «Росатом».

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 24 октября 2020 года.