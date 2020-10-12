Загреб, 12 октября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Данные за 2020 год с веб-сайтов отдельных аэропортов Хорватии по сравнению с данными 2019 года свидетельствуют о значительном снижении пассажирского трафика в стране из-за пандемии коронавируса и ограничений на полеты и поездки. Спад пассажирского трафика в хорватских аэропортах в течение девяти месяцев этого года колебался от 70% до 90% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 12 октября.

Tromber Аэропорт Загреба

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Наименьшее снижение пассажирооборота за девять месяцев этого года по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в аэропорту Загреба — 70%.

Аэропорт города Сплит обслужил почти на 81% меньше пассажиров. А аэропорт Дубровника входит в число наиболее пострадавших в Хорватии. В нём было обслужено лишь 307 тысяч пассажиров за первые девять месяцев 2020 года, что, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, почти на 88% меньше.