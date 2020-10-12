Ереван, 12 октября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Азербайджан не выполняет и ранее не собирался выполнять договоренности по прекращению огня в Карабахе, на протяжении суток пытается дестабилизировать ситуацию и спровоцировать обострение боевых действий, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Mod.gov.az Солдаты азербайджанской армии

По его словам, с утра 12 октября азербайджанские военные осуществили 36 полетов беспилотников, устроили артобстрел Мартакерта, на южном направлении применяли бронетехнику и иные тяжелые вооружения.

Ованнисян также сообщил об уничтожении штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

Напомним, с 27 сентября в Карабахе продолжались бои. 10 октября после 11-часовых переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.