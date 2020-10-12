Москва, 12 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Московский торговый центр «Охотный ряд» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений. Об этом 12 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка о соблюдении масочного режима в торговом центре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19», — говорится в информации.

Уточняется, что в торговом центре выявили факты несоблюдения перчаточно-масочного режима. В частности, администрация «Охотного ряда» не обеспечила возможность приобрести средства защиты. Также в помещениях не обеззараживался воздух.

Теперь ТЦ грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.