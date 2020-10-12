Нижний Новгород, 12 октября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, трое получили ранения при обстреле остановки автобусов в одном из населённых пунктов Нижегородской области, сообщают 12 октября областные экстренные службы.

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

По предварительным данным, стрелявший — неизвестный мужчина — скрылся в лесу.

По данным некоторых СМИ, стрелку 18 лет. Стрельба произошла в городе Бор.