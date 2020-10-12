Казань, 12 октября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Татарии подтвердились еще два смертельных случая от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В первом случае 75-летняя женщина была доставлена с внебольничной двусторонней пневмонией в Тукаевскую центральную районную больницу. Врачи не смогли спасти пациентку. Коронавирусная инфекция подтвердилась в результате лабораторного исследования.

Второй погибший — 74-летний мужчина. Его с внебольничной двусторонней пневмонией доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Состояние пациента осложнялось из-за обострившихся хронических заболеваний. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы.

Таким образом, на 12 октября от COVID-19 погибли уже 90 жителей Татарии.

ИА REGNUM напоминает, с начала наблюдения по состоянию на 12 октября заражены коронавирусом 7 584 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 35 пациентов. Накануне сообщалось о 34 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 381 человек, за сутки — семь пациентов.

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