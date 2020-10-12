Мадрид, 12 октября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Чуть более 40% жителей Испании высказываются в поддержку перехода формы правления страной к республике. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на крупное исследование испанского института общественного мнения «40dB».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испанский флаг

Всего было опрошено 3000 человек возрастом старше 16 лет.

Согласно полученным данным, 40,9% испанцев высказываются в пользу республиканской формы правления, тогда как 34,9% выразили поддержку действующей форме правления — конституционной монархии.

При этом 47,8% опрошенных выступают за проведение референдума о форме правления в Испании, 36,1% не считают это необходимым, а 16,1% не определились по данному вопросу.

Большинство сторонников республиканской формы правления — молодёжь: сразу 54,6% молодых людей проголосовали бы за такой вариант.

В отчёте отмечается, что на гипотетическом референдуме переход к республиканской форме правления поддержали бы 91,1% сторонников левой коалиции Unidos Podemos и 40,9% сторонников Испанской социалистической рабочей партии (Partido Socialista Obrero Español).

При этом монархию согласны поддержать 79,2% сторонников крайне правой партии Vox, 76% сторонников партии Partido Popular и 59,8% либерально настроенных испанцев.