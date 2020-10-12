Волгоград, 12 октября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Массовые клинические испытания российской вакцины «Спутник V» начались в Волгоградской области. Медпрепарат получат 42 добровольца, сообщили ИА REGNUM 12 октября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Первая доза вакцины предназначена для медицинских, социальных, педагогических работников, представителей правоохранительных органов и других профессий из групп риска, ранее не заразившихся коронавирусом. По данным областного комитета здравоохранения, составлен график вакцинации, препарат хранится в морозильных камерах при минус 18 градусах, условия его поставки и перевозки отработаны.

«Соглашение об организации в регионе вакцинации граждан от коронавирусной инфекции подписано между администрацией Волгоградской области и Минздравом РФ. До декабря к нам поступят все 2156 комплектов вакцины. Вакцинация проводится в два этапа: сначала первая дача, черед три недели — вторая. Сформирован список первоочередных участников», — заявил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

В Волгоградской области с 10 октября ужесточили масочно-перчаточный режим в общественных местах, с 13 октября устанавливается обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. В регионе разворачивают дополнительные инфекционные койки.