Мехико, 12 октября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Мексике обнаружен первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Мексики.

James Gathany Анализ

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Отмечается, что подобный случай был выявлен у 54-летней жительницы страны. Женщина болеет аутоиммунными заболеваниями, раком, а также имеет в своём анамнезе такие диагнозы, как ожирение и хронические заболевания легких.

Сообщается, что первые симптомы женщина почувствовала у себя в конце сентября, после чего была госпитализирована в Национальный институт медицинских наук и питания имени Сальвадора Субирана. Анализы у женщины были взяты со 2 на 3 октября, и в результате у неё обнаружили коронавирус, а затем — грипп.