Москва, 12 октября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с задержанными членами координационного совета оппозиции страны в здании СИЗО КГБ вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Часть граждан выразила поддержку решению Лукашенко прийти на встречу с представителями оппозиции. Но тем не менее данные пользователи предпочли бы, чтобы разговор состоялся в более гостеприимной обстановке.

«Было бы смешно, если бы не так грустно… В целом — молодец, но покрасивее чуток надо было (обстановка — ну не совсем), а по сути, там Бабарико — это единственный действительно альтернативный стоящий кандидат при всей предвыборной канители… (остальные просто позорище, а не альтернатива). Поэтому, на мой взгляд, ракурс правильный», — написала Елена Ю.

Другие оказались не в восторге от подобного рода общения главы государства с задержанными членами оппозиции. Граждане в саркастической форме раскритиковали такое показательное событие и призвали власти России ни в коем случае не перенимать подобный опыт.

«Высшая степень развития демократии в мире, такого история человеческой цивилизации, наверное, не знает. А чего стоят слова президента, сказанные на этой встрече, о том, что Конституцию на улице не напишешь. Он прав, новую Конституцию можно написать только в СИЗО КГБ Белоруссии, лучшего места в мире для столь ответственной работы просто не найти. Главное, чтобы в России не переняли этот положительный опыт», — пишет Александр А.

Нашлись и те, кого удивила непоследовательность в действиях президента Белоруссии. По их видению, Лукашенко действует нелогично. В погоне создать образ доброго батьки он попросту ведёт себя странно.

«Что-то у меня не хватает головы понять. То он деньги даёт этой… Тихановской, на свержение самого себя… То ходит проведывать этих гезундеров в тюрьму… мандарины им приносит, и папиросы, наверно», — пишет Трофим Г.

Отдельные комментаторы напомнили оппозиционно настроенным гражданам Белоруссии о том, что попытка свержения власти является серьёзной статьёй Уголовного кодекса страны. Они призвали предоставлять неопровержимые доказательства фальсификации, если таковые существуют, а не переводить политическую борьбу на улицу.

«Попытка свержения законной власти — одна из самых тяжелых статей в любой стране мира. А чтоб признать Лукашенко незаконным, а выборы несостоявшимися, нужно представить доказательства всех фальсификаций, а также доказательства того, что именно доказанный объем фальсификаций привел к победе на выборах именно Лукашенко. Пока я не видела даже попыток представить такие доказательства, только одни бездоказательные вопли о фальсификации», — поделилась мнением Юлия Г.

Напомним, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в здании СИЗО КГБ с задержанными представителями КС оппозиции страны.