Москва, 12 октября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Госдума в условиях пандемии отказалась от трех пленарных заседаний на этой неделе и намерена ограничиться одним, которое состоится 13 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

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"Приняли решение, что в условиях пандемии Государственная дума сосредоточится на наиболее важных законопроектах, которые нам необходимо рассмотреть в ближайшее время. Это прежде всего законопроекты, внесенные президентом в соответствии с поправками к Конституции. Завтра мы рассмотрим три таких законопроекта: закон о правительстве, о прокуратуре и Конституционном суде», — заявил Жуков.

Кроме того, предполагается обсудить целый ряд законопроектов второго и третьего чтения.

«Два других дня заседаний — среда и четверг решили отменить, в том числе перенести планировавшийся «правительственный час» с участием министра труда и социальной защиты Котякова на более поздний срок», — сообщил парламентарий.

«Я думаю, что в ближайшее время Госдума будет работать по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений Конституции, так и с подготовкой к принятию бюджета и бюджетообразующих законов», — отметил он.