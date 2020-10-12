Омск, 12 октября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Омской области из-за роста новых случаев заражения коронавирусом ужесточают меры профилактики, контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нарушения действующих из-за COVID-19 ограничений будут «жёстко пресекаться». Такая информация прозвучала на заседании омского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В больницах региона разворачивается дополнительный коечный фонд. По словам омского министра здравоохранения Ирины Солдатовой, в ближайшие дни коечный фонд должны довести минимум до 2,5 тысячи коек (на сегодняшний день — 2225 специализированных мест).

Оперштаб оставил в силе действующие в настоящее время ограничения. Руководителям всех органов власти и контрольно-надзорных служб предписано усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

В Омской области сократят до минимума все массовые мероприятия, включая проведение культурных, деловых, общественно-политических и спортивных мероприятий численностью до 50 человек. В то же время спортсменам сохранён допуск к российским и международным соревнованиям с условием тестирования на коронавирус и соблюдения санитарных правил.

«Минздрав настоял на обязательном ношении в общественном транспорте наряду с масками любых защитных перчаток», — говорится в сообщении.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество сотрудников.

«Штаб поддержал предложение рекомендовать всем работодателям максимально перевести на дистанционный режим своих сотрудников. Всё зависит от режима работы предприятия и учреждения, поэтому какой-то конкретно квоты решили не прописывать», — подчеркнул руководитель омского управления Роспотребнадзора Александр Крига.

Он также посоветовал «поберечься» людям старшего возраста.

Добавим, в Омской области в последние две недели идёт ежедневный прирост заразившихся коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 149 жителей региона. Всего с начала пандемии в Омской области зафиксировано 12 407 случаев заражения.