Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов рассказал суду свою версию обстоятельств убийства им 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко. По словам подсудимого, их ссору, приведшую к смерти девушки, спродюсировали, а его довели до совершения преступления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов на скамье подсудимых

По словам Олега Соколова, перед трагедией между ними произошел скандал. Девушка собиралась на день рождения к своему бывшему одногруппнику по СПбГУ, но Соколов этой идеи не оценил. В процессе ссоры Анастасия сорвалась, как утверждает подсудимый, начала нецензурными словами обзывать его самого и его детей, проклинать их.

По словам историка, к такому поведению девушки привел шантаж. Якобы Анастасию Ещенко шантажировали какими-то фотографиями, сделанными во время ее встреч «любовником-бандитом», о наличии которого, не приводя никаких доказательств, ранее заявил Соколов.

Ещенко, как предполагает подсудимый, под угрозой шантажа должна была довести сожителя до рукоприкладства, чтобы затем обвинить его в побоях и нанести вред его карьере.

«У нас был уговор, если я на нее подниму руку, мы расстаемся, — пояснил суду Соколов. — Я ни разу ее не ударил».

Часть ссоры Соколов записал на мобильный телефон до того момента, как Анастасия ушла из квартиры. Напомним, что на этой записи Ещенко говорила, что не любит Соколова, и просила отпустить ее.

Соколов заявил, что скандал стал для него шоком, и когда его сожительница через 40 минут вернулась и якобы снова начала бегать из одной комнаты в другую, поносить его детей и проклинать, желая ему смерти, он не выдержал.

«Она о моих детях, о моих прекрасных дочках, такое говорила!» — срываясь на крик, сказал суду Олег Соколов.

В какой-то момент, по утверждению подсудимого, Анастасия Ещенко ворвалась в комнату с кухонным ножом в руках и шарфом, который он ей купил во Франции. Девушка начала резать его, приговаривая, что может зарезать и своего сожителя.

«Я думал уйти, но потом подумал, что она всё здесь разгромит. Не очень хотелось вернуться в квартиру, где всё будет разгромлено, разрезано, еще и компьютер уничтожен. И у меня, как у солдата, который растерялся на поле боя, возникла мысль, решил испугать выстрелом, — пояснил, снова срываясь на крик, Соколов. — Чтобы заткнуть поток гнусных оскорблений, мата о моих дочках!».

После чего мужчина взял незаконно хранившийся у него обрез малокалиберной винтовки ТОЗ, выстрелил, якобы не целясь, но попал в девушку.

Напомним, что в голову девушки было сделано четыре выстрела. При этом оружие, из которого велась стрельба, не самозарядное, и Соколов после первого выстрела трижды перезаряжал обрез.

Дальнейшие события той ночи Олег Соколов якобы не помнит. Первые воспоминания — как он стоит на берегу Мойки и достает из кармана куртки телефон Анастасии, понимая, что произошло что-то непоправимое.

«Меня довели до безумия. Я грешник, но я не маньяк, а наоборот, безумно влюбленный человек, над которым поиздевались страшным образом, — сказал, едва сдерживая слезы, Соколов. — Настю убили, прежде всего, очень злые люди, которые положили два года, лишь бы убить нашу любовь, сломать нашу жизнь, и у них это получилось».

Допрос подсудимого продолжается.