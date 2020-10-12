Москва, 12 октября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. На экономику России влияет не коронавирус, а коронабесие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Focus.kg Трудовые мигранты

«Коронавирус на экономику сам по себе не влияет. Влияет коронабесие. Как мы видим на примере Собянина, пока он держится и пока, несмотря на все истерики, Москву не закрывают, — сказал Делягин. — И отчет по людям, которые отправлены на «удалёнку», касается тех, кто действительно может работать на «удалёнке», за небольшими исключениями. То есть это касается сферы услуг и офисных сотрудников. Но это не касается промышленности и строительства. Понятное дело, что с точки зрения медицины это бред и безумие. Получается, что в офисе люди коронавирусом болеют, а на заводе нет? Это бред».

Но, как подчеркнул Делягин, «вторая волна коронабесия» поднимается с учетом негативного эффекта первой волны.

«Тогда трудовых мигрантов чуть не довели до восстания. Двух недель не хватило. Поэтому я думаю, что коронабесие по своим масштабам будет ограничено. Соответственно негативный экономический эффект от того, что зовут второй волной коронавируса, будет ограничен», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что если власти РФ удержатся от панических, дерганных и непродуманных действий, то Россия избежит того экономического провала, который имел место во II квартале 2020 года.