Кемерово, 12 октября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту халатности, которую допустили медики. Речь идёт о случае, произошедшем в селе Шабаново, где родственники умершего пациента с коронавирусом спустя неделю после похорон узнали, что мужчина жив. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ошибка

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«В территориальный следственный отдел поступило заявление директора пансионата для пожилых людей о халатности, допущенной медицинским персоналом при оказании помощи 80 ‑ и 71-летнему постояльцам, — уточнили в ведомстве. — По предварительным данным, в августе 2020 года в одну из больниц областного центра для оказания медицинской помощи доставлены 80 ‑ и 71-летний постояльцы пансионата для пожилых людей. В реанимационном отделении один из них скончался. Родственникам 71-летнего пожилого мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу. Через некоторое время родственникам сообщили, что произошла ошибка, они захоронили другого человека, а их близкий человек жив».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.