Кемерово, , 13:54 — REGNUM В Кемеровской области в селе Шабаново родственники умершего пациента с коронавирусом спустя неделю после похорон узнали, что мужчина жив. Пожилой родственник находился в доме для инвалидов.

«26 сентября у нас были похороны. Хранили в закрытом гробу, так как родственник болел коронавирусом. А позже исполняющий директор дома-интерната сказал, что нам надо приехать на опознание. Какое опознание, мы же своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой», — рассказала родственница в интервью редакции «Вести. Кузбасс».

Кого похоронили, родственники мужчины не знают, табличку с именем с могилы убрали.