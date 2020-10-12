Нижний Новгород, 12 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 октября выявили 1520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1480 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 174 221 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 271 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 164, в Оренбургской области — 147, в Саратовской области — 141, в Пензенской области — 133, в Самарской области — 129, в Удмуртии — 110, в Пермском крае — 104, в Кировской области — 100, в Мордовии — 65, в Башкирии — 50, в Марий Эл — 36, в Чувашии и Татарии — по 35.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 35 076 случаев, в Ульяновской области — 17 226, в Саратовской области — 17 139, в Оренбургской области — 14 332, в Самарской области — 13 186, в Пензенской области — 12 138, в Пермском крае — 10 922, в Кировской области — 9493, в Башкирии — 9340, в Чувашии — 8954, в Татарии — 7584, в Мордовии — 7011, в Удмуртии — 6613, в Марий Эл — 5207.

Полностью выздоровели 138 559 жителей округа, за последние сутки выписаны 419 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2232 человека, за минувшие сутки скончались 24 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 22 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 33 430 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в России подтверждено 1 312 310 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 13 529 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 024 236 жителей России, за сутки выписаны 3793 человека. 22 722 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 125 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 265 353 человека, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 9674 человека.