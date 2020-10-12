Москва, 12 октября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Сроки уведомления работников о ведении электронной трудовой книжки могут быть снова перенесены. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"Действительно, сейчас, с учётом тех ограничений, которые накладывает на работодателей пандемия, была необходимость — на сегодняшний день она сохраняется — о переносе сроков введения электронной трудовой книжки», — заявил Котяков.

«На данный момент мы продлили до 31 октября 2021 года. С учётом текущих ограничений, вполне вероятно, что мы выйдем с очередной инициативой о (переносе принятия) решения ещё чуть дальше», — указал он.

Ранее работодателям продлили срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки до 31 октября 2020 года.