Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Граждане не смогут приобрести билеты на пригородные поезда без медицинских масок. Такое решение было принято руководством АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией» для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия пассажиров, сообщают 12 октября в пресс-службе компании.

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Новые ограничения вносятся из-за суточного роста числа выявленных заболевших COVID-19 в Петербурге и Ленобласти.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия пассажиров пригородного сообщения оформление проездных документов в билетных кассах будет производиться только гражданам, использующим средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении СЗППК.

Компания рекомендует пассажирам оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Напомним, что ношение масок в общественном транспорте, в том числе в электричках, является обязательным в Петербурге и Ленобласти.