Джакарта, 12 октября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процент активных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии начал снижаться, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Что касается данных, которые я получил по состоянию на 11 октября, среднее число активных случаев заражения в Индонезии составляет 19,97%. Я думаю, это хорошо. Потому что этот показатель ниже, чем средний мировой показатель активных случаев, который достиг 22,1%», — заявил президент Индонезии.

Кроме того, президент оценил рост числа вылеченных пациентов с коронавирусом. Глава государства заявил, что средний показатель излечения пациентов в Индонезии достиг 76,48%, что выше среднего показателя по миру.

По словам президента, в Индонезии удалось снизить средний уровень смертности до 3,55%, хотя он по-прежнему выше мирового (2,88%).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 336 716 носителей SARS-CoV-2.