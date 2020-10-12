Москва, 12 октября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Кремле приветствуют решение президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с представителями оппозиции, находящимися в СИЗО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе», — сказал Песков.

Он отметил, что такой процесс был инициирован непосредственно белорусским лидером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ был опубликован видеоролик, на котором была продемонстрирована нарезка со встречи Александра Лукашенко с представителями оппозиции, находящимися в СИЗО.