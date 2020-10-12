Москва, 12 октября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Система борьбы с коронавирусной инфекцией, которая создана в России, позволяет стране избегать полного локдауна в условиях роста числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему осенний рост числа выявляемых случаев коронавирусом не приводит к повторному введению жестких ограничительных мер в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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»Жизнь и здоровье людей — это абсолютный приоритет, а всё остальное следует далее», — заявил Песков, добавив, что на сегодняшний день «сформирован больший запас прочности» в сравнении с периодом первой волны эпидемии нового заболевания.

Также пресс-секретарь рассказал, что на сегодняшний день «разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения».

«Всё это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 13592 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.