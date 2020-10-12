Москва, 12 октября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В администрации президента РФ высоко оценивают договоренности по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве. Об этом сегодня, 12 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Видим сообщения обеих сторон о нарушениях перемирия, считаем, что выполнение договоренностей чрезвычайно важно, чтобы выйти на отказ от боевых действий и урегулирование политико-дипломатическими средствами», — сказал официальный представитель Кремля.

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Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и атаки продолжаются до сих пор как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении. Как сообщало ИА REGNUM, вступивший в силу в полдень 10 октября в Нагорном Карабахе режим перемирия с целью обмена пленными и телами погибших фактически сразу был нарушен.