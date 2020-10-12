Москва, 12 октября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Поставки российской вакцины от коронавируса на Украину будут зависеть лишь от самого украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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»Это зависит от страны, зависит от запроса», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день Украина не проявляла желания получить российскую вакцину от коронавируса и не говорила, «что она хочет и как она хочет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский политик Виктор Медведчук заявил, что он и его семья привились российской вакциной от коронавируса.