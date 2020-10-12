Москва, 12 октября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Выстроенная система борьбы с коронавирусом позволяет избежать локдауна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал о «большем запасе прочности», поскольку по сравнению с периодом весны 2020 года существуют «более продвинутые» способы лечения коронавируса, позволяющие обеспечивать меньшую смертность.

По его словам, такая тенденция прослеживается статистически.

Песков также назвал «абсолютным приоритетом» жизнь и здоровье людей.