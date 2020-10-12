В Волгоградской области для пациентов с COVID-19 увеличивают коечный фонд
Волгоград, 12 октября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом разворачивают в Волгоградской области. Общее количество мест превысит установленный минздравом РФ показатель в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба администрации области.
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Две тысячи дополнительных инфекционных коек будет развёрнуто до 19 октября. В целом в волгоградских больницах коечный фонд составит порядка 7,5 тысячи, что в два раз превышает установленный для Волгоградской области показатель. Службы неотложной помощи поликлиник переведены на трёхсменный режим, к работе привлечены студенты старших курсов медицинских университета и колледжа.
По данным оперштаба, с начала 2020 года зарегистрировано 16,5 тысячи заражений коронавирусом и 25 тысяч внебольничных пневмоний.