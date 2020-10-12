Улан-Батор, 12 октября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие выходные в Монголии коронавирус нового типа выявили у трех человек, сообщил 12 октября директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»За прошедшие выходные были сделаны 2027 анализов, 2024 из них дали отрицательный результат. У трех человек обнаружен COVID-19. Заражены 51-летний гражданин Монголии, дальнебойщик, прибывший через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг, 31-летняя гражданка и 25 летний гражданин Монголии, прибывшие 10 октября в Монголию на вывозном рейсе «Токио — Улан-Батор», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 318. За прошедшие выходные два пациента выздоровели и были выписаны из больницы, по состоянию 11 октября число выздоровевших составляет 310.

Отметим, что Монголия с целью предупреждения распространения коронавируса закрыла границы с конца января 2020 года. Граждане, которые находились за рубежом, не смогли вернуться на родину, и власти Монголии начали организовать вывозные рейсы. На 8 октября 2020 года страна вывезила 23 750 граждан Монголии из 81 страны мира.