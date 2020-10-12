Москва, 12 октября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Требования московских властей предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку, можно считать полицейским подходом. Об этом сегодня, 12 октября, заявил руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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»Когда я слышу про «предоставить списки», мне становится не по себе. Нам предлагают добровольно создать электронный концлагерь? Мало того, что таким действием работодатель сегодня подвергнет риску своего работника быть отслеженным и оштрафованным, так ещё и непонятно, как это ему аукнется в будущем. Какое светлое будущее предлагает Сергей Собянин — цифровой концлагерь?» — отметил Пурим.

По его мнению, у власти и без списков все рычаги есть: пропаганда, волонтёры, силовой блок, бюджет, наконец, формируемый за счёт налогов этих работников и предприятий, а их всё наказывать предлагают.

«Надо просто эффективно использовать те инструменты, которые есть. Со своей стороны мы требуем — отказаться от списков, отказаться от штрафов и приступить к системной работе по убеждению граждан соблюдать меры, поощрению тех, кто их соблюдает. Например, предложить добровольно зарегистрироваться гражданам по месту жительства и выплачивать за каждый check-in из квартиры, хоть 100 раз в день. Это будет поддержка на деле, а не на словах. Карательные меры коснутся лишь законопослушных, а они и так уже почти без средств к существованию и поддержки», — добавил Дмитрий Пурим.

Напомним, согласно решению властей Москвы, работодатели должны перевести на удалёнку не менее 30% работников, а также предоставить списки этих сотрудников.