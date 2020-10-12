Москва, 12 октября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. С 12 октября московские организации начали передавать сведения в мэрию Москвы о сотрудниках, переведённых на удалённый режим. Соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Передача информации производится в электронной форме при помощи личного кабинета на сайте мэра и правительства Москвы. Отчёт заполняется на новом бланке, специально разработанном для этих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, московские предприятия и ИП должны перевести на дистанционную работу не менее 30% от числа сотрудников. В обязательном порядке из дома должны работать лица старше 65 лет, а также сотрудники с болезнями хронического характера, если их личное присутствие на рабочем месте не является критически важным.