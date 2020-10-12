Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 99 новых носителей SARS-CoV-2, что на 18 случаев меньше, чем было днем ранее. Об этом 12 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Ленинградской области продолжает отмечаться рост числа заболевших COVID-19. Наиболее сложная ситуация наблюдается в густонаселенных районах, расположенных в непосредственной близости к Санкт-Петербургу — Всеволожском, Гатчинском, а также в Выборгском и Киришском.

Напомним, в пятницу в Киришском районе Ленинградской области был выявлен новый очаг коронавирусной инфекцией. В строительном городке оказались инфицированы несколько десятков рабочих.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области выявлено 9244 заболевших, из них на сегодняшний день 5793 человек выздоровели, в том числе девять пациентов выписаны за прошедшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти 100 человек умерло.

«Помните: только строгое выполнение действующих ограничений и соблюдение всех мер предосторожности поможет остановить всплеск заболеваемости!», — напоминают в оперативном штабе Ленинградской области.