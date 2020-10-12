Москва, 12 октября, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Свыше 266 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По состоянию на 11.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 266 125 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 51 191 309, из которых 409 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября под медицинским наблюдением в России находится 261 921 человек.