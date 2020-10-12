Ростов-на-Дону, 12 октября, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв считает, что возвращение к режиму самоизоляции пагубно скажется на экономике и не станет панацеей от коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Глава регионального управления Роспотренабзора высказал мнение, что в настоящее время система здравоохранения усилена: врачи подготовлены ко встрече с инфекцией и её осложнениями, развёрнут коечный фонд, медучреждения обеспечены лекарствами от COVID-19.

«Мы не можем взять и всех посадить на карантин, это не выход», — отметил Ковалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев обратился к подписчикам в Instagram. Глава региона призвал жителей Дона соблюдать санитарные требования — масочный режим, социальную дистанцию. Некоторые подписчики уверены, что в Ростовской области в случаев ухудшения эпидемиологической обстановки могут вновь ввести режим самоизоляции.