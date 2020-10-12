Горно-Алтайск, 12 октября, 2020, 09:08 — ИА Регнум. В администрации Горно-Алтайска призвали местных предпринимателей временно приостановить свою деятельность в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Удаленная работа. Максим Додонов ИА Красная Весна

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Так, «настоятельно рекомендовано» прекратить работу с 12 по 16 октября владельцам непродовольственных магазинов, ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, СПА-салонов и так далее.

Кроме того, заведениям общепита предложено закрываться уже в 22 часа.

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