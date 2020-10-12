Горно-Алтайск, , 07:05 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались двое жителей Горно-Алтайска 45 и 70 лет.

Так, у пожилой женщины коронавирус был выявлен 25 сентября. Помимо этого, пациентка страдала сахарным диабетом, гипертонией и другими сопутствующими заболеваниями. У 45-летнего мужчины диагноз подтвердился 3 октября. Он также имел ряд сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 27 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 23 — от COVID-19, четыре — от иных причин», — отметили в оперштабе.