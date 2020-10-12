Гейтс: пандемию COVID-19 победит лишь сверхэффективная вакцина
Вашингтон, 12 октября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Только сверхэффективная и широко доступная вакцина против коронавируса обеспечит человечеству возвращение к нормальной жизни. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 11 октября в эфире телекомпании NBC.
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"Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе», — сказал Гейтс.
Он подчеркнул, что вакцинация является единственным способом окончательно преодолеть последствия пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил сотни миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса.
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