Улан-Удэ, 12 октября, 2020, 07:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ, а также в регионах республики будет создана служба доставки продуктов для носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, такое поручение дал глава региона Алексей Цыденов на совещании с представителями торговых сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Люди, болеющие коронавирусом, должны иметь возможность оставаться дома. Для этого необходимо организовать удобные и доступные сервисы доставки товаров первой необходимости», — отметил он.

Так, глава попросил торговые сети и кафе, занимающиеся доставкой на дом, создать отдельный номер курьерской службы для людей, находящихся на самоизоляции. По его словам, курьеры должны знать, что клиент является носителем.

«Поскольку у нас такая эпидемиологическая ситуация сохранится надолго, то система должна работать минимум до мая следующего года», — добавил Алексей Цыденов.

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