Улан-Удэ, , 06:27 — REGNUM Ежесуточный прирост носителей коронавируса в Бурятии продолжает постепенно расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 98 новых случаев заражения. Темп прироста за сутки вновь составил 30%.

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В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заражения. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 7848.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6146 человек, умерло 82 человека. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных. На амбулаторном лечении находится 771 пациент», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки также зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В улан-удэнских стационарах скончались 43-летний пациент, а также две женщины 88 лет. Общее число умерших с начала эпидемии, таким образом, достигло 82.

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