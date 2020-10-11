Минск, 11 октября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. В Белоруссии двоим арестованным представителям оппозиции после встречи с главой государства Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения. Об этом 11 октября передает государственный телеканал «Беларусь 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM В камере

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«Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения», — сообщили в эфире.

После этого в эфире телеканала были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Встреча прошла в следственном изоляторе КГБ, в котором содержатся задержанные оппозиционеры.

Подробности переговоров не сообщаются, известно лишь, то, что Лукашенко выразил мнение, относительно того, что уличные протесты не способствуют выработке новой конституции страны.